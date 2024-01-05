В Красноярском крае подготовят программу повышения надежности энергосистемы

Как сообщил губернатор Михаил Котюков, необходимо предусмотреть дополнительные мероприятия, чтобы аварий на электросетях было меньше

ТАСС, 5 января. Специальную программу повышения надежности энергосистемы создаст правительство Красноярского края совместно с энергокомпаниями, чтобы избежать частого отключения света из-за аварий. Об этом сообщил губернатор Михаил Котюков в своем Telegram-канале.

"Считаю, что краю нужна специальная программа повышения надежности энергосистемы. Это подтверждают и ваши комментарии о том, что отключение света в населенных пунктах происходит часто. Необходимо предусмотреть дополнительные мероприятия, чтобы аварий на электросетях было меньше, а там, где они возникают, чтобы устранялись оперативно", - написал Котюков.

По его словам, об этом он также сообщил на встрече с вице-премьером правительства Александром Новаком, который поддержал предложение. Программу подготовит правительство края совместно с местными энергетическими компаниями, после чего она будет представлена в Минэнерго России для защиты.

Ранее в прокуратуре сообщали, что в течение 2023 года только на территории Емельяновского района Красноярского края регулярно происходили аварийные отключения электроэнергии из-за ненадлежащего технического состояния электросетей. На территории района произошло более 700 аварийных отключений электроснабжения в 60 населенных пунктах, общее время отключений составило свыше 3 тыс. часов. По факту массового отключения электричества в сорокаградусный мороз в этом районе, когда без света и тепла остались 9,8 тыс. жителей, в декабре 2023 года было возбуждено уголовное дело.