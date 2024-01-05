В Ингушетии число субъектов МСП за год увеличилось на 14,1%

В регионе продолжается реализация крупных проектов по созданию и реконструкции птицекомплекса, производству детских товаров, комбината строительных сплавов и завода алюминиевых сплавов

МАГАС, 5 января. /ТАСС/. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Ингушетии за год выросло на 14,1% и превысило 6,1 тыс. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Развитие малого и среднего предпринимательства остается для нас приоритетным. В течение 2023 года благодаря федеральным программам удалось обеспечить положительную динамику роста субъектов МСП. На сегодняшний день их количество достигло 6 105 единиц, рост составил 14,1%", - написал он.

Калиматов отметил, что по итогам 2023 года объем инвестиций в регионе превысил 23 млрд рублей, из них 11 млрд рублей - внебюджетные инвестиции. В регионе продолжается реализация крупных проектов по созданию и реконструкции птицекомплекса, производству детских товаров, комбината строительных сплавов и завода алюминиевых сплавов.

"Еще два инвестиционных проекта находятся у нас на завершающей стадии: строительство промышленного тепличного комплекса площадью 22 га в сельском поселении Троицкое и производственного комплекса, предназначенного для производства газобетонных блоков", - пояснил глава региона.

В Ингушетии также планируется строительство солнечной электростанции. Прорабатывается вопрос создания производства сжиженного природного газа.