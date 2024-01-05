В Toyota заявили, что не могут перезапустить производство в Японии из-за землетрясений

Президент компании Кодзи Сато подчеркнул, что в Toyota Motor планируют определиться со сроками запуска производства до конца недели

ТОКИО, 5 января. /ТАСС/. Японский автоконцерн Toyota Motor пока не может перезапустить производство автомобилей на территории страны, приостановленное на новогодние праздники, из-за нарушения цепочек поставок, вызванного продолжающимися до сих пор землетрясениями. Об этом журналистам сообщил президент компании Кодзи Сато.

Изначально работу сборочных заводов на территории страны планировалось запустить 8 января, однако от этих планов пришлось отказаться из-за стихийного бедствия. "Мы проведем оценку состояния комплектующих и примем решение", - приводит его слова агентство Kyodo. Сато подчеркнул, что в компании планируют определиться со сроками запуска производства до конца недели. По его словам, многие поставщики комплектующих в настоящее время не могут полноценно функционировать из-за последствий землетрясений в центральной части страны.