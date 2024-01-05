Киев на фоне роста задолженности заявил об увеличении золотовалютных резервов

В 2023 году они составили $40,5 млрд

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Нацбанк Украины (НБУ) отчитался о росте золотовалютных резервов (ЗВР) в 2023 году до $40,5 млрд, или на 42% год к году. Соответствующий отчет размещен на сайте регулятора.

При этом ранее министр финансов страны Сергей Марченко сообщал о привлечении из-за рубежа в 2023 году более $42,5 млрд, но только четверть этих средств поступила в виде грантов.

"Международные резервы Украины по состоянию на 1 января 2024 года, по предварительным данным, составили $40,51 млрд. В декабре 2023 года они выросли на 4,4% по сравнению с ноябрем благодаря валютным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Нацбанком и долговые выплаты страны в иностранной валюте", - говорится в отчете финансового регулятора.

По данным Нацбанка, золотовалютные резервы увеличились за год на 42%. В НБУ добавили, что "в прошлом году Украина получила беспрецедентную мировую финансовую поддержку". На счета правительства в НБУ поступило около $42,7 млрд. Самая большая финансовая помощь поступила от Европейского союза - $19,7 млрд, через трастовый фонд Всемирного банка - $16,4 (в частности от США, Японии, Великобритании, Норвегии и других стран), МВФ - $4,5 млрд и Канады - $1,8 млрд.

Регулятор впервые отчитался о росте ЗВР после четырех месяцев падения. В августе 2023 года НБУ сообщал об историческом рекорде объема ЗВР - $41,7 млрд.

Увеличение госдолга и бюджетный дефицит

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев отмечал, что государственный долг Украины превысил на конец ноября 2023 года 5 122,5 млрд гривен, или $140 млрд. По его данным, по итогам 2023 года соотношение госдолга к ВВП составит около 85% ВВП против 78,4% в 2022 году и 48,9% в 2021 году.

С начала специальной военной операции страны Запада нарастили поставки вооружения Украине, которые сейчас исчисляются миллиардами долларов, и заявляют о новых программах военной помощи. Украинские власти неоднократно отмечали, что могут покрывать только военные расходы бюджета без помощи западных партнеров. В бюджете на 2025 год заложен дефицит в размере 1,57 трлн гривен ($43,5 млрд). Бюджет Украины на 2024 год также был составлен с рекордным дефицитом, покрыть который самостоятельно страна была не в состоянии. При этом Верховная рада дважды в 2024 году увеличивала расходы на военные нужды. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отмечал, что без западного кредитования страна перестанет существовать как государство, а ее экономика держится только за счет западных вливаний.