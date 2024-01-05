Maersk направляет суда вокруг Африки из-за ситуации с безопасностью

Речь идет о судах, следующих транзитом через Красное море/Аденский залив

СТОКГОЛЬМ, 5 января. /ТАСС/. Датская судоходная AP Moller-Maersk в обозримом будущем будет направлять на юг вокруг мыса Доброй Надежды все свои суда, следующие транзитом через Красное море/Аденский залив. Об этом компания сообщает в пресс-релизе.

"2 января 2024 года компания AP Moller-Maersk объявила, что приостановит все суда, направляющиеся в Красное море/Аденский залив, в свете недавнего инцидента с Maersk Hangzhou и продолжающихся событий в этом районе, - отмечено в сообщении. - Ситуация постоянно развивается и остается крайне нестабильной, и все находящиеся в распоряжении разведывательные данные подтверждают, что риск безопасности продолжает оставаться на значительно повышенном уровне. Поэтому мы решили, что все суда Maersk, следующие транзитом через Красное море/Аденский залив, в обозримом будущем будут направлены на юг вокруг мыса Доброй Надежды".

В компании подчеркивают, что таким образом приоритет был отдан "безопасности судов, моряков и грузов". "Приостановив рейсы через Красное море/Аденский залив, мы надеемся обеспечить нашим клиентам большую последовательность и предсказуемость, несмотря на связанные с этим задержки, связанные с изменением маршрута. Хотя мы продолжаем надеяться на устойчивое решение проблемы в ближайшем будущем и делаем все возможное, чтобы способствовать этому, мы призываем клиентов быть готовыми к сохранению осложнений в этом районе и к существенным сбоям в работе глобальной сети", - также говорится в пресс-релизе.

Ранее Maersk сообщила, что возобновит перевозки в Красном море после начала там операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов в регионе, которая проводится международными силами. Но позже, после попадания ракеты в контейнеровоз Maersk Hangzhou 30 декабря, решила на неопределенный срок приостановить передвижение своих судов в Красном море.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. В ответ власти США заявили о намерении приступить к проведению в Красном море операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов. В число ее участников должны войти Бахрейн, Великобритания, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.