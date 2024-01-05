В ФАО заявили, что 2023 год завершился снижением мировых цен на продовольствие

Они составили в среднем 118,5 пункта

РИМ, 5 января. /ТАСС/. Базовый уровень мировых цен на продовольственные товары снизился в декабре 2023 года по сравнению с ноябрем, составив в среднем 118,5 пункта, что на 1,5% ниже, чем в ноябре, и на 10% ниже, чем в декабре 2022 года. Согласно Индексу цен на продовольствие Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), в целом за 2023 год индекс был на 13,7% ниже среднего значения 2022 года, когда цены на определенные продукты, в том числе зерновые, достигли пикового уровня.

Как отмечается, за 2023 год выше был только международный индекс цен на сахар, но в декабре 2023 года произошло самое резкое падение международных котировок этого продукта.

При этом увеличился на 1,5% по сравнению с ноябрем индекс цен ФАО на зерновые. Рост цен на пшеницу, кукурузу, рис и ячмень отчасти отражает логистические сбои, которые препятствовали поставкам из основных стран-экспортеров. В целом за год индекс на зерновые был на 15,4% ниже среднего уровня 2022 года, что отражает хорошее снабжение мировых рынков, отмечается в заявлении.

Исключение касается только риса, рост цен на который достиг 21%, в основном из-за опасений по поводу влияния урагана Эль-Ниньо на производство и последствия экспортных ограничений, введенных Индией.