Энергообъекты "Россети Центр" работают устойчиво при возросшей нагрузке из-за морозов

По словам главного инженера компании Сергея Демидова, ПАО "Россети Центр" наблюдает увеличение отдельных отключений в сети 0,4 кВ

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Объекты "Россети Центр" работают устойчиво, несмотря на возросшую нагрузку из-за аномальных морозов, сообщил журналистам главный инженер ПАО "Россети Центр" Сергей Демидов.

"Несмотря на аномально низкие температуры воздуха в регионах Центрального федерального округа, на данный момент все энергообъекты работают устойчиво", - отметил он.

Демидов добавил, что компания наблюдает увеличение отдельных отключений в сети 0,4 кВ, которые обусловлены возросшей ненормативной нагрузкой в домовладениях бытовых потребителей. "Это происходит в Тульской, Владимирской, Ярославской, Калужской областях", - пояснил главный инженер.

За первые пять дней нового года энергетики выезжали на вызовы более 1 500 раз. Работы выполняли различные: от включения автоматов в домах до замены трансформаторов на линиях. "Сегодня в ночь ожидаем ухудшение ситуации в Тверской области. Мы готовим электросетевой комплекс к таким условиям заранее, своевременно выполняем все мероприятия подготовки к максимумам осенне-зимнего периода", - подчеркнул Демидов.

Он добавил, что производственный персонал мобилизован: к оперативному реагированию готовы 1 425 бригад в числе 4 291 человека, 1 836 единиц спецтехники. Для временного энергоснабжения потребителей в случае необходимости имеется 2 307 резервных источников суммарной мощностью 87,5 МВт.

"Круглосуточно ведется контроль оперативной обстановки. Энергетики делают все, чтобы обеспечить надежное электроснабжение жителей при любых погодных условиях", - подчеркнул главный инженер.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.