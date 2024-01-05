Внешнеторговый оборот товаров Белоруссии за 11 месяцев 2023 года вырос на 10,2%

Он составил $75,9 млрд

МИНСК, 5 января. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот товаров Белоруссии с января по ноябрь 2023 года увеличился на 10,28% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив $75,9 млрд. Об этом сообщил Национальный статистический комитет Белоруссии.

"В январе - ноябре 2023 года внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил $75 993,9 млн, в том числе экспорт - $36 746,8 млн, импорт - $39 247,1 млн. К уровню января - ноября 2022 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 110,2%, экспорт - 105,7%, импорт - 114,9%", - говорится в сообщении.

Ранее Национальный банк Белоруссии сообщил, что за 10 месяцев 2023 года внешнеторговый оборот республики по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос на 9,8%, составив до $78,3 млрд.