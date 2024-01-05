В США заявили, что ситуация в Красном море не влияет на цены на энергоносители в стране

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Ситуация в Красном море, где участились нападения на коммерческие суда, не ведет к повышению цен на энергоносители в США. Об этом заявила министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен.
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"Мы следим за ситуацией очень пристально <...>, но у нас довольно обильные запасы нефти, и мы не наблюдаем какого-либо эффекта. Цены на энергоносители стабильны", - сказала она в эфире телеканала CNN.
По ее словам, ситуация в Красном море влияет на перемещение товаров между Азией и Европой, однако на США "значительного влияния" не оказывает.