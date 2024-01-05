Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,01-0,48%

Они составили 3 136,37 и 1 087,35 пункта соответственно

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Российский рынок акций завершил торги пятницы в умеренном плюсе. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,01%, до 3 136,37 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,48%, до 1 087,35 пункта.

Курс юаня снизился на 0,21%, до 12,650 рубля, доллара - на 0,42%, до 90,95 рубля, евро - на 0,29%, до 99,62 рубля.

"Российский рынок акций завершал неделю разнонаправленной динамикой торгов при слабой активности. Индекс Мосбиржи курсировал вблизи 3 130 пунтов. Котировки нефти двигались в плюсе, в то же время рубль сохранял склонность к укреплению, доллар тестировал уровни ниже 91. На внешних рынках преобладали негативные настроения", - отметил инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

В лидерах акций роста оказались депозитарные расписки "Циан" (+4,38%), бумаги "Аэрофлота" (+3,54%), акции "ВТБ" (+3,48%) и "ТМК" (+2,33%), котировки "БСП" (+1,6%).

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги "Совкомфлот" (-3,17%), акции "Селигдар" (-1,64%), котировки "ДВМП" (-1,47%) и "М.Видео" (-1,44%), а также ДЭК (-1,44%).

Прогноз на 8 января

"В начале будущей недели активность и обороты торгов на нашем рынке могут начать увеличиваться. Важных статданных в понедельник не ожидается. На собрании акционеров TCS Group в этот день обсудят вопрос редомициляции с Кипра в РФ. 8 января - последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "Татнефти" за III квартал 2023 года", - сообщил эксперт.

Прогноз "БКС Мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 8 января составляет 3 075-3 175 пунктов, по курсу рубля к доллару 90-92,5 рубля.