Абхазия обратилась к РФ за решением вопроса с обеспечением нефтепродуктами

Как отметил замминистра экономики Абхазии Теймураз Миквабия, сейчас завозить в страну нефтепродукты может только "Роснефть"

СУХУМ, 5 января. /ТАСС/. Власти Абхазии обратились к органам госвласти Российской Федерации для решения проблемы с поставками нефтепродуктов в республику. Об этом ТАСС сообщил замминистра экономики Абхазии Теймураз Миквабия.

"Мы обратились в ряд органов РФ, чтобы они помогли нам с бесперебойным обеспечением нефтепродуктами. Они не успели сделать ничего до конца года, и мы ждем, что в первые рабочие дни будет какая-то ответная реакция", - сказал Миквабия. По словам замминистра, речь идет о том, чтобы ввезти в республику уже купленное местными компаниями топливо, и в целом о решении создавшейся проблемы с обеспечением республики нефтепродуктами. "В настоящее время, по имеющейся у нас информации, только "Роснефть" может завозить в Абхазию нефтепродукты", - заметил он.

Миквабия отметил, что пока в Абхазии дефицита с топливом нет, "того объема, который сейчас есть в стране, пока достаточно", но "есть проблема с тем, что не все местные компании и АЗС могут работать".

Крупнейший импортер нефтепродуктов в Абхазию, компания "АЗиД", еще перед Новым годом приостановил отпуск некоторых видов нефтепродуктов в сети своих автозаправочных станций из-за ограничения поставок. Отпуск бензина осуществляется по картам юридическим лицам, фактически оплатившим определенные объемы нефтепродуктов в соответствии с уже заключенными договорами.

С конца декабря в Абхазии возникли проблемы с поставками нефтепродуктов. Как ранее сказали ТАСС в Министерстве экономики Абхазии, российские власти предоставили "Роснефти" и ее дочерним компаниям на шесть месяцев исключительное право на вывоз из России в Абхазию и Южную Осетию нефтепродуктов. "Получается, что абхазские поставщики, которые покупали нефтепродукты у "Лукойла", "Газпрома", "Татнефти", у трейдеров, теперь могут покупать только у "Роснефти" или у ее дочерних компаний. Но есть проблема, связанная с тем, что у наших внутренних поставщиков есть ранее заключенные и оплаченные контракты", - сказал представитель Минэкономики.