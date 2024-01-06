Эксперт считает, что противостояние Конгресса и Белого дома будет вредить экономике США

По мнению директора американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайла Шостака, Китай будет сокращать свои долларовые аллокации в 2024 году

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /Корр. ТАСС Денис Акишев/. Неспособность администрации президента США Джо Байдена договориться с Конгрессом будет оказывать крайне негативное влияние на американскую экономику, международные инвесторы в подобной ситуации не будут спешить вкладываться в долларовые активы. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

"Продолжающееся противостояние Конгресса и правительства США будет лейтмотивом всего года. Мы увидим еще не одну главу этой драмы. Все это будет оказывать крайне негативное влияние на решения рейтинговых агентств о пересмотре кредитного качества американского суверенного долга. В свою очередь международные инвесторы будут проявлять весьма сдержанную осторожность и не спешить увеличивать свои долларовые активы", - сказал он.

По мнению американского инвестора, "Китай будет продолжать сокращать свои долларовые аллокации" в 2024 году.

В целом, полагает Шостак, "американская экономика продемонстрирует U-образную динамику". "В первой половине года мы увидим некоторое замедление роста и увеличение инфляции, начиная примерно со второй половины - постепенное сокращение процентных ставок, ускорение роста и замедление инфляции, что позволит миновать рецессию и выйти на умеренный рост в 2,1%, - считает он. - Большие опасения при этом вызывает сектор недвижимости, включая коммерческую, где ожидаются банкротства многих торговых центров и владельцев офисных площадей, не оправившихся после пандемии".

Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, полагает, что в 2024 году рост ВВП США составит 2,6%.

В ноябре 2023 года Байден подписал одобренный ранее обеими палатами Конгресса законопроект о временном финансировании работы федерального правительства. Выделение средств на его работу может быть частично приостановлено после 19 января, если властям США не удастся достичь новых договоренностей с республиканцами.