Reuters: поставки иранской нефти в Китай сократились из-за повышения цены

ЛОНДОН, 6 января. /ТАСС/. Импорт иранской нефти в Китай сократился из-за повышения цены на нее для китайских покупателей. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в торговой и нефтеперерабатывающей отраслях.
По информации агентства, в ноябре 2023 года Иран и Китай заключали сделки на поставки со скидкой к нефти марки Brent в размере $10 за баррель. Однако в начале декабря Тегеран сообщил Пекину об уменьшении скидки до $5-6 на поставки в декабря и январе. Представители отрасли сочли такие действия нарушением ранее достигнутых договоренностей.
Агентство отметило, что сокращение поставок нефти в Китай также может быть связано со смягчением американских санкций в отношении Венесуэлы, в результате чего латиноамериканская страна смогла организовать поставки нефти в США и Индию.
Reuters привело статистику аналитической компании Vortexa, согласно которой Китай импортировал около 1,18 млн баррелей в сутки иранской нефти в декабре 2023 года по сравнению с 1,22 млн в ноябре и 1,53 млн в октябре.
Иранская национальная нефтяная компания, Министерство коммерции КНР и Министерство финансов США не предоставили Reuters комментариев.
Как сообщило агентство, поставки нефти из Ирана составляют около 10% всего ее импорта в КНР, а в октябре 2023 года они достигли рекордного уровня.