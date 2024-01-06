Reuters: поставки иранской нефти в Китай сократились из-за повышения цены

В декабре 2023 года Тегеран уменьшил скидку на поставку нефти марки Brent Пекину до $5-6, пишет агентство

ЛОНДОН, 6 января. /ТАСС/. Импорт иранской нефти в Китай сократился из-за повышения цены на нее для китайских покупателей. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в торговой и нефтеперерабатывающей отраслях.

По информации агентства, в ноябре 2023 года Иран и Китай заключали сделки на поставки со скидкой к нефти марки Brent в размере $10 за баррель. Однако в начале декабря Тегеран сообщил Пекину об уменьшении скидки до $5-6 на поставки в декабря и январе. Представители отрасли сочли такие действия нарушением ранее достигнутых договоренностей.

Агентство отметило, что сокращение поставок нефти в Китай также может быть связано со смягчением американских санкций в отношении Венесуэлы, в результате чего латиноамериканская страна смогла организовать поставки нефти в США и Индию.

Reuters привело статистику аналитической компании Vortexa, согласно которой Китай импортировал около 1,18 млн баррелей в сутки иранской нефти в декабре 2023 года по сравнению с 1,22 млн в ноябре и 1,53 млн в октябре.

Иранская национальная нефтяная компания, Министерство коммерции КНР и Министерство финансов США не предоставили Reuters комментариев.

Как сообщило агентство, поставки нефти из Ирана составляют около 10% всего ее импорта в КНР, а в октябре 2023 года они достигли рекордного уровня.