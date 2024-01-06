Американский инвестор ожидает рост экономики РФ в 2024 году на уровне выше 2%

Этому будет способствовать расширение рынка продаж продукции российских предприятий на азиатские и ближневосточные рынки, а также ориентация на создание собственных замещающих производств, считает директор инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /Корр. ТАСС Денис Акишев/. Директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак ожидает, что российская экономика в 2024 году продемонстрирует рост более чем на 2%, чему будет способствовать расширение торговли на азиатские и ближневосточные рынки. Такое мнение он выразил в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Ожидаю, что российская экономика, которая наряду с Бразилией и Мексикой "неожиданно" удивила своим ростом в ушедшем году, покажет рост примерно в 2,1%. Этому будет способствовать расширение рынка продаж продукции российских предприятий на азиатские и ближневосточные рынки, а также ориентация на создание собственных замещающих производств", - сказал он.

Шостак также считает, что в 2024 году "будет увеличиваться активность на российском рынке ценных бумаг, объемы торгов и новых выпусков на Московской бирже будут только увеличиваться", однако эта активность будет сдерживаться антироссийскими ограничительными мерами.

Как полагает эксперт, торговля между Россией и Китаем будет расти, в основном за счет несырьевого экспорта. "Возможно, что по результатам 2024 года объем российско-китайской торговли достигнет $300 млрд", - предположил он.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что ВВП страны по итогам 2023 года увеличился на 3,5%, что говорит об устойчивости ее экономики.