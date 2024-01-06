Белоруссия ратифицировала соглашение с РФ о банковских гарантиях при госзакупках

Оно было подписано 28 сентября 2023 года в Москве

МИНСК, 6 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал принятый парламентом закон о ратификации межправительственного соглашения с РФ о признании банковских гарантий при совершении госзакупок. Документ опубликован на правовом интернет-портале республики.

"Ратифицировать соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок, подписанное в городе Москве 28 сентября 2023 года", - говорится в законе.

Целью соглашения является обеспечение взаимного признания банковских гарантий, выдаваемых гарантами, зарегистрированными в государстве потенциального поставщика, для участия в государственных или муниципальных закупках, осуществляемых заказчиком в другом государстве. "Банковские гарантии, выдаваемые в Российской Федерации, и банковские гарантии, выдаваемые в Республике Беларусь, признаются в соответствии с настоящим соглашением соответствующими (эквивалентными) для целей государственных (муниципальных) закупок", - указано в документе. Соглашение вступит в силу со дня получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами соответствующих внутригосударственных процедур.

В Минске неоднократно заявляли, что введение единых правил доступа к государственным заказу и закупкам позволит обеспечить равный доступ к ним производителей двух стран и устранить существующие ограничения. Подготовка межправсоглашения велась с начала 2020 года, в рамках запущенного в мае 2022 года пилотного проекта были урегулированы большинство технических и нормативных вопросов. Участие в пилотном проекте, реализация которого завершится в 2023 году, принимают семь белорусских банков.