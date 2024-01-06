Белоруссия ратифицировала соглашение с РФ об автоперевозках

В частности, в документе говорится о постепенной отмене разрешительной системы в отношении перевозок грузов в третьи страны или из них

МИНСК, 6 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал принятый ранее парламентом страны закон о ратификации межправсоглашения с РФ о международных автомобильных перевозках. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале республики.

"Ратифицировать соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о международных автомобильных перевозках, подписанное в городе Москве 18 августа 2023 года", - говорится в законе.

Соглашение определяет порядок международных автоперевозок пассажиров и грузов между Белоруссией и РФ, транзитом по их территориям, с территории третьего государства или на территорию третьего государства, а также каботажные автомобильные перевозки грузов, осуществляемые перевозчиком одной стороны соглашения между пунктами, расположенными на территории другой стороны. Перевозки грузов между РФ и Белоруссией и транзитные перевозки по их территориям осуществляются без разрешений, кроме нескольких оговоренных случаев.

Документ предусматривает постепенную отмену разрешительной системы в отношении перевозок грузов в третьи страны или из них. В частности, с 1 января 2024 года не потребуется разрешение для перевозок грузов с территории или на территорию Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Сербии и Черногории, с 1 января 2025 года - с территории или на территорию государств - участников СНГ. С 1 января 2026 года не нужны будут разрешения для перевозок с территории или на территорию Великобритании и государств Евросоюза, за исключением Австрии, Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов, Франции, Польши, Финляндии, Швеции, Чехии, Литвы, Латвии и Эстонии. С 1 января 2028 года подобный режим начнет действовать для перевозок грузов третьих стран с территории одной стороны соглашения на территорию другой стороны. С 1 января 2030 года разрешение не потребуется для перевозок грузов с территории или на территорию всех государств.

Соглашение вступит в силу по истечении 30 дней со дня получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами соответствующих внутригосударственных процедур.