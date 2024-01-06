Во Франции обанкротилось рекордное за последние шесть лет число компаний

В период пандемии коронавируса этот показатель был в два раза ниже

ПАРИЖ, 6 января. /ТАСС/. Свыше 55 тыс. компаний закрылись во Франции в 2023 году, что является максимальным показателем с 2017 года. Об этом говорится в докладе, опубликованном в пятницу на сайте Банка Франции.

"В 2023 году число банкротств выросло до 55 492 к концу декабря", - говорится в докладе.

Этот показатель высчитывается на основе среднего числа банкротств и ликвидаций частных предприятий за последние 12 месяцев. Согласно приведенному графику, он был выше в августе 2017 года и до декабря 2008 года. Как отмечает Банк Франции, нынешний уровень не превышает среднего показателя в период с 2010 по 2019 год (59 342). Во время пандемии COVID-19 (2020-2021) он был вдвое ниже, чем сейчас.

В большинстве случаев речь идет о малых и средних предприятиях (55 435) со штатом до 250 человек. В то же время число средних и крупных компаний со штатом свыше 250 человек, закрывшихся в прошлом году, достигало 57 - вдвое больше, чем в предыдущем году.

Сильнее всего негативная тенденция заметна в ресторанном и гостиничном бизнесе (+44,6% по сравнению с 2022 года) и в сфере информационных и коммуникационных технологий (+44,4%). Также достаточно сильно сократилось число компаний в сфере недвижимости (+40,4%) и строительства (+38,7%). Только в сельскохозяйственной отрасли заметно улучшение ситуации (-1,3%).

Газета Le Monde отмечает, что бизнес страдает от накопления задолженности по налогам, соцотчислениям и перед банками. По данным консалтинговой компании Altares, лишь половина предприятий погашает задолженность в срок. Газета указывает и на запоздалые действия многих директоров по предотвращению банкротства и ликвидации через суд.