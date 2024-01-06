Россия стала основным поставщиком энергоносителей в Турцию в 2023 году

По данным управления по регулированию энергетического рынка республики, в октябре 2023 года 49,93% импорта турецкой стороной нефти пришлось на РФ

СТАМБУЛ, 6 января. /ТАСС/. Россия сохранила позиции основного поставщика природного газа и нефти в Турцию в 2023 году. Об этом сообщает газета Hurriyet со ссылкой на данные управления по регулированию энергетического рынка, отмечая, что только в октябре 2023 года 49,93% импорта Турцией нефти пришлось на РФ. Годом ранее Турция импортировала из РФ 40,74% нефти, напоминает издание.

Россия является главным экспортером природного газа в Турцию. Так, в октябре 2023 года его доля в турецком импорте составила 59,14%, пишет газета, замечая, что отсрочка РФ платежей Турции за природный газ в 2023 году "оказала успокаивающее воздействие на Анкару в решении экономических проблем". Ранее местные СМИ сообщали, что благодаря росту импорта российской нефти и нефтепродуктов Турция в 2023 году сэкономила порядка $2 млрд.

Одним из символов двустороннего торгово-экономического сотрудничества Hurriyet называет проект первой в Турции АЭС "Аккую", которую возводит российская сторона. Согласно плану, станция должна начать выработку электроэнергии в 2024 году, пишет издание. Турецкие власти ранее сообщали, что это может произойти 29 октября, когда отмечается национальный праздник - День республики.

Согласно официальным данным Минтуризма Турции, за 11 месяцев 2023 года республику посетили 6,9 млн туристов из России. По этому показателю РФ обошла другие страны.

Кроме того, РФ по итогам прошлого года займет первое место по числу подрядных проектов, которые на российской территории реализуют турецкие компании. По данным главы Турецкой ассоциации подрядчиков Эрдала Эренп, объем проектов, которые в 2023 году в РФ выполнял турецкий подрядный сектор, составил $4,6 млрд. В целом эта цифра с учетом ранее реализованных проектов достигает $20 млрд, отмечает Hurriyet.

Активное сотрудничество Турции с Россией как в экономике, так и в политике в 2023 году продолжалось на фоне нестабильных отношений Анкары с Западом. В целом, отмечает издание, развитие отношений с Россией является одним из важнейших направлений турецкой внешней политики.