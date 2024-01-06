Туркменгаз и эмиратская ADNOC намерены работать над освоением месторождения газа Галкыныш

Стороны подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере освоения этого месторождения

АШХАБАД, 6 января. /ТАСС/. Туркменгаз и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере освоения крупнейшего газового месторождения в Туркмении - Галкыныш. Документ подписан по итогам визита председателя Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова в ОАЭ, передает официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Меморандум, пишет издание, предполагает намерение сторон привлекать стратегических партнеров для освоения третьего этапа месторождения Галкыныш и их возможного участия в реализации энергетических проектов по строительству газопроводной инфраструктуры, предназначенной для поставок природного газа в страны региона и другие государства. Указанные компании подписали еще один меморандум, согласно которому они изучат потенциальные возможности научно-технического и экономического взаимовыгодного сотрудничества в области сокращения выбросов метана в атмосферу.

В рамках визита Бердымухамедов встретился с председателем совета директоров компании Dragon Oil Сайедом аль Тайером. Компания с 2000 года работает на туркменском шельфе Каспия. Бердымухамедов, отмечает газета, в ходе встречи пригласил партнеров и инвесторов из ОАЭ к участию в реализации новых энергетических проектов по строительству газопроводной инфраструктуры. По итогам встречи между государственным концерном Turkmennebit ("Туркменнефть") и Dragon Oil был подписан меморандум о взаимопонимании, его содержание не уточняется.

Высокий туркменский гость встретился и с коммерческим директором компании Dubai Aviation Corporation (Flydubai) Хамадом Обайдаллой. В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество в области гражданской авиации и увеличение числа рейсов между странами. По ее итогам между авиакомпанией из Дубая и агентством T rkmenhowa ollary (Туркменские авиалинии) Агентства транспорта и коммуникаций при кабинете министров Туркмении был подписан меморандум о взаимопонимании. Еще один документ - соглашение о сотрудничестве - заключили Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркмении и First Abu Dhabi Bank.

Месторождение Галкыныш в Туркмении эксплуатируется с 2013 года. Его площадь превышает 5 тыс. кв. км, запасы оцениваются в 27,4 трлн куб. м газа. В настоящее время планируется освоение второго этапа месторождения, которое предполагает увеличение поставок туркменского газа в Китай с 40 до 60 млрд куб. м ежегодно. Освоение третьего этапа, как предполагается, станет источником поставок по газопроводу ТАПИ (Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия).