В Турции заявили, что у следующего в Россию танкера в Дарданеллах вышел из строя двигатель

По информации турецкой службы береговой охраны, танкер отбуксировали на якорную стоянку Шевкетие для устранения поломки

СТАМБУЛ, 6 января. /ТАСС/. Двигатель вышел из строя в проливе Дарданеллы у следующего из Мальты в российский порт Новороссийск танкера Sundoro под мальтийским флагом. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на турецкую службу береговой охраны.

"У 185-метрового танкера Sundoro под флагом Мальты, следующего в порт Новороссийск (РФ), при прохождении пролива Дарданеллы в районе мыса Годжук вышел из строя двигатель. Капитан судна оповестил управление контроля навигации в проливе о неисправности, к нему были направлены два буксира, с помощью которых танкер был отбуксирован на якорную стоянку Шевкетие для устранения поломки", - говорится в сообщении ведомства.

Пролив Дарданеллы соединяет Эгейское море с Мраморным морем и через Босфор с Черным.