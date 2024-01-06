Alaska Airlines приостановил полеты Boeing 737 MAX-9 из-за разгерметизации самолета

Согласно заявлению генерального директора компании Бена Миникучи, она приостанавливает полеты 65 самолетов до завершения полного технического обслуживания и проверки

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Авиакомпания Alaska Airlines приостанавливает полеты Boeing 737 MAX-9 в связи с экстренной посадкой самолета из-за разгерметизации в аэропорту американского города Портленд (штат Орегон). Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, у самолета со 171 пассажиром и шестью членами экипажа, направлявшегося в Онтарио (штат Калифорния), вскоре после взлета в Портленде в пятницу отвалилась часть фюзеляжа и вылетел иллюминатор. Сообщений о пострадавших не было.

Авиакомпания предпринимает "меры предосторожности" и временно приостанавливает полеты 65 самолетов до завершения полного технического обслуживания и проверки, говорится в заявлении ее генерального директора Бена Миникучи.

Как сообщалось ранее, Федеральное авиационное управление США попросило авиаперевозчиков проверить самолеты Boeing 737 MAX на предмет дефекта в системе рулевого управления. В управлении отметили, что специалисты неназванной международной авиакомпании при проведении регулярного обслуживания обнаружили, что на одном из болтов в системе управления рулем Boeing 737 MAX отсутствует гайка. В свою очередь эксперты Boeing выявили незатянутый болт в рулевой системе одного из самолетов на этапе сборки.

Boeing 737 - семейство узкофюзеляжных ближне-среднемагистральных пассажирских и транспортных самолетов. Он производится корпорацией Boeing с 1967 года. Boeing 737 стал самым массовым пассажирским самолетом за всю историю пассажирского авиастроения, 13 марта 2018 года был поставлен десятитысячный самолет.