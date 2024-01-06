Эксперт считает, что запрет на экспорт зимнего дизеля может быть отменен уже в феврале

Заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев отметил, что сейчас власти не будут готовы к отмене запрета без принятия других ограничений

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Власти РФ могут отменить запрет на экспорт зимнего топлива, который в настоящий момент действует в России, уже в феврале 2024 года.

"Да, например, в феврале, когда сезонный спрос начнет снижаться. Я думаю, что сейчас власти не будут готовы к отмене запрета без принятия других ограничений (например, квотирования поставок на внутренний рынок)", - сообщил ТАСС заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

По его словам, спрос на зимнее дизтопливо в России будет оставаться высоким, поскольку в стране изменилась логистика, а потребление топлива на транспорте выросло. Кроме того, для экономики страны возросла важность северных регионов, где зимнее дизтопливо используется большую часть зимнего сезона.

Эксперт "ИнфоТЭК", заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов отметил ТАСС, что экспорт зимнего дизеля исторически носит крайне ограниченный характер.

"Далеко не на всех рынках нужно такое топливо. Большинство обходится межсезонным топливом. В сегменте зимнего дизельного топлива необходима доработка налоговой составляющей", - сказал он.

Запреты экспорта топлива

Эксперты при этом не считают, что в 2024 году стоит ждать запрета экспорта других видов топлива.

"Запрет экспорта был экстраординарным решением. Надеюсь, что поводов для него не будет. Тем более что основная причина запрета - это "серый" экспорт, который вырос на фоне невозможности заработать в российской рознице при тех биржевых котировках, которые наблюдались в августе - сентябре 2023 года", - сказал Фролов.

Аналогичного мнения придерживается и Кондратьев. По его словам, практика запрета экспорта вряд ли будет продолжена. "Да, в 2023 году правительство впервые за долгое время пошло на такую радикальную меру. Но думаю, такая практика не станет регулярной, - столь серьезное вмешательство в рынок может привести к тому, что и запрет, и рынок не будут работать", - пояснил он.

Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев также считает, что действующие меры обеспечивают стабильность рынка. "Новых мер по запрету топлива не стоит ждать, но все зависит от состояния оптового рынка", - сказал он ТАСС.