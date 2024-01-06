В ДНР заявили об экспорте металлургической продукции региона в четыре страны

Председатель правительства региона Евгений Солнцев отметил, что среди них - Китай, Турция, Белоруссия и Казахстан

ДОНЕЦК, 6 января. /ТАСС/. Донецкая Народная Республика (ДНР) экспортирует металлургическую продукцию в Турцию, Китай, Белоруссию и Казахстан, сообщил ТАСС председатель правительства региона Евгений Солнцев.

"Вхождение Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации положило начало интеграционным процессам в экономике, вовлекая промышленные предприятия республики в общероссийский хозяйственный механизм и евразийское экономическое пространство. Большую часть экспорта осуществляют предприятия металлургической отрасли. <…> Сейчас у нас работают семь крупных предприятий-экспортеров. География поставок: Турция, Китай, Беларусь, Казахстан", - сказал Солнцев.

В качестве потенциально перспективных рынков власти региона рассматривают Азербайджан, Киргизию, Узбекистан и Индию. Как уточнил премьер, основная номенклатура экспортируемой продукции - кабельно-проводниковая продукция, чугун, заготовка, катанка, заготовка непрерывнолитая, чугун передельный, проходческие комбайны, резинотехнические изделия, профессиональные дезинфицирующие, моющие и антисептические средства.

"Номенклатура экспорта может быть расширена за счет продукции химической, целлюлозно-бумажной промышленности, машиностроения, строительных материалов и угольной отрасли, агропромышленного и транспортного комплекса, товаров народного потребления", - пояснил премьер.

Однако, для этого предстоит решить целый ряд вопросов. В том числе речь идет о снятии административных барьеров, повышении качества продукции и снижение налогов для экспортирующих предприятий. Для этого в рамках реализации программы социально-экономического развития предусмотрено создание Центра поддержки экспорта.