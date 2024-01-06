Источник: Фидан и Блинкен обсудили вопросы безопасной доставки продукции РФ и Украины

Глава МИД Турции заявил, что страна не желает роста напряженности в регионе Черного моря

АНКАРА, 6 января. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Стамбуле обсудили вопросы доставки российского и украинского продовольствия на мировые рынки. Об этом ТАСС сообщил диписточник в Анкаре.

"Фидан заявил, что Турция не желает [роста] напряженности в регионе Черного моря. Также [на встрече] коснулись вопроса об усилиях Турции по обеспечению безопасной транспортировки на мировые рынки продовольственных товаров, произведенных в России и на Украине", - сообщил источник.