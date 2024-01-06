На Украине заявили, что дефицит статьи бюджета МО на содержание ВСУ превышает 35%

Он составляет $11,3 млрд, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Бюджет Министерства обороны Украины на 2024 год принят с дефицитом, в частности, у ведомства нет средств на покрытие более трети расходов по статье "денежное довольствие военнослужащих". Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

"На заседании комитета по нацбезопасности озвучили информацию о дефиците бюджета Минобороны на 2024 год. Он составляет 36%, или 430 млрд гривен ($11,3 млрд - прим. ТАСС) только по статье расходов "денежное довольствие", - написал депутат в Telegram-канале.

В бюджете Украины на следующий год заложен дефицит в размере 1,57 трлн гривен ($43,5 млрд). Большую часть его власти страны рассчитывают покрыть за счет помощи западных союзников. Между тем в Конгрессе США затягивается решение вопроса о помощи Украине, а страны ЕС на саммите в декабре 2023 года не смогли принять программу финансовой помощи Киеву в размере €50 млрд на четыре года.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на фоне инсайдов в западных СМИ о возможном сокращении финансовой и военной поддержки Украины западными союзниками, что Киев не имеет никакого плана Б на такой случай и рассчитывает на продолжение военной поддержки.