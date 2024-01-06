Минэнерго поручило разработать план повышения надежности энергосистемы Москвы

На подстанции "Бескудниково" ранее произошло возгорание, в результате которого часть потребителей СВАО оставалась без электроснабжения

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов поручил разработать план по повышению надежности подстанции "Бескудниково" и других подстанций 500кВ московской энергосистемы. Об этом сообщает Минэнерго РФ.

"Министром было дано поручение при расследовании причин произошедшего привлечь научные центры и разработать план мероприятий по повышению надежности как подстанции "Бескудниково", так и других подстанций 500кВ московской энергосистемы", - отмечает Минэнерго.

В настоящее время оборудование 10 кВ находится в работе, электроснабжение всех потребителей восстановлено в максимально короткие сроки. В проведении восстановительных работ на подстанции, наряду с федеральными энергетиками, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина принимали участие специалисты столичных служб городского хозяйства.

На площадке трансформаторной подстанции Шульгинов также провел рабочее совещание, в котором приняли участие представители группы "Россети", "Системного оператора" Единой энергетической системы и заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

4 января на подстанции 500 кВ "Бескудниково" произошло возгорание, в результате которого часть потребителей СВАО Москвы оставалась без электроснабжения. Министр проинспектировал ход аварийно-восстановительных работ, говорится в сообщении.