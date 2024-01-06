ФПК назначила два дополнительных поезда между Белгородом и Москвой

Они будут курсировать 9-11 января

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Два дополнительных поезда будут курсировать между Белгородом и Москвой в ближайшие дни. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной пассажирской компании.

Так, дополнительный поезд №527/528 Белгород - Москва будет отправляться из Белгорода 9 и 10 января в 11:00 мск, в обратном направлении - 10 и 11 января в 23:20 мск. В составе поезда - 10 плацкартных и купейных вагонов (482 места).

Еще один дополнительный поезд №220/219 Белгород - Москва отправится в столицу 7 января в 01:36 мск. В его составе - 13 плацкартных и купейных вагонов (536 мест).

Кроме того, в состав поезда №720/719 "Ласточка" будет дополнительно включено пять вагонов, они обеспечат еще 341 место.