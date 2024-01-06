Лихачев заявил об успешной реализации флагманского проекта "Прорыв" в России

Только РФ имеет опыт эксплуатации реакторов на быстрых нейтронах в промышленном индустриальном формате, отметил глава Росатома

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Проект "Прорыв", успешно реализуемый в России, является флагманским проектом для атомной энергетики всей планеты. Об этом заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия-24", рассказывая об итогах работы в 2023 году и планах госкорпорации.

"Мы продолжаем флагманский проект атомной энергетики планеты и, само собой, Росатома - это "Прорыв", опытно-демонстрационный комплекс атомной энергетики четвертого поколения. Он успешно и по плану реализуется в городе Северске в Томской области", - рассказал Лихачев, отметив, что только Россия имеет опыт эксплуатации реакторов на быстрых нейтронах в промышленном индустриальном формате.

Глава госкорпорации напомнил, что 2024 год - это год "первого шага в атомную энергетику четвертого поколения". Первые объекты в рамках проекта "Прорыв" по развитию ядерной энергетики будущего будут вводиться в промышленную эксплуатацию начиная с 2024 года. В первом квартале текущего года будет введен в эксплуатацию завод по производству ядерного топлива (модуль фабрикации и рефабрикации).