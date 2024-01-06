Регулятор США постановил приостановить эксплуатацию некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9

Такая мера связана с инцидентом с разгерметизацией борта Alaska Airlines в Портленде и затронет примерно 171 воздушное судно

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/ Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США постановило приостановить эксплуатацию некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9 после инцидента с разгерметизацией борта Alaska Airlines в Портленде (штат Орегон). Об этом сообщается в заявлении регулятора.

"Временно приостановить полеты некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9, эксплуатируемых авиакомпаниями США или на территории США", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. Это решение затронет примерно 171 самолет.

"FAA требует провести немедленные проверки некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9, прежде чем они смогут вернуться к полетам. Мы продолжим принимать решения, основываясь на безопасности, пока мы помогаем Национальному совету по безопасности на транспорте с расследованием инцидента с рейсом 1282 Alaska Airlines", - заявил администратор FAA Майкл Уитакер.

Ранее самолет компании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Портленда вскоре после вылета из-за разгерметизации. Самолет, направлявшийся в Онтарио (штат Калифорния), совершил экстренную посадку. Сообщается, что при этом у самолета отвалилась часть фюзеляжа и выпал иллюминатор.