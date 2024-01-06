Глава Нацбанка Украины заявил, что Киев сохранит критическую зависимость от помощи Запада

Андрей Пышный также назвал 2023 год беспрецедентным и невероятно сложным

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Киев сохранит критическую зависимость от международной финансовой помощи. Об этом заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный.

"Критическая зависимость Украины от международной финансовой помощи остается, и нельзя преуменьшать значимость этого источника. Он для нас принципиально важный", - сказал Пышный в эфире телеканала "Рада".

Глава НБУ также назвал прошедший год беспрецедентным и невероятно сложным. При этом он предложил не бояться прибегать к эмиссии для пополнения бюджета. "Не нужно бояться эмиссии. <...> Сейчас мы считаем, что эмиссионное финансирование бюджета в нынешних экономических и макроэкономических реалиях может существенно повысить макрофинансовую устойчивость", - добавил Пышный.

На 2024 год в бюджете Украины заложен рекордный дефицит в размере $43,5 млрд. Большую его часть власти страны планируют покрыть за счет помощи западных союзников. Между тем в Конгрессе США затягивается решение вопроса о помощи Украине. Кроме того, страны ЕС на саммите в декабре 2023 года не смогли принять программу финансовой помощи Киеву в размере €50 млрд на четыре года.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не имеет никакого резервного плана на случай сокращения помощи со стороны западных союзников и рассчитывает на продолжение военной поддержки. Депутат Верховной рады Александра Устинова признавала, что Украине придется буквально с протянутой рукой идти к другим странам, если не поступит помощь от США.