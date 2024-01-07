Китай введет санкции в отношении пяти компаний США из-за поставок оружия Тайваню

Рестрикции вводятся в отношении BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat и Data Link Solutions

ПЕКИН, 7 января. /ТАСС/. Китайские власти введут ответные санкции в отношении пяти американских компаний в связи с поставками вооружений США тайваньской администрации и рестрикциями Вашингтона в отношении предприятий и частных лиц КНР. Об этом сообщил МИД Китая.

"Соединенные Штаты откровенно нарушают принцип "одного Китая", <...> продавая оружие китайскому региону Тайвань, и под разными предлогами вводят противозаконные односторонние санкции против предприятий и частных лиц КНР, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства. - В ответ на вышеуказанные серьезные правонарушения американской стороны в соответствии с Законом КНР о противодействии иностранным санкциям Китай решил ввести санкции в отношении компаний BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat и Data Link Solutions".

Как уточнил МИД Китая, вводимые санкции предусматривают заморозку активов, включая недвижимость этих компаний на китайской территории. "Организациям и частным лицам запрещено заключать с ними сделки, сотрудничать, осуществлять прочие виды взаимодействия", - подчеркивается в заявлении.

В нем отмечается, что своими действиями США подрывают суверенитет, ущемляют интересы Китая в сфере безопасности, законные права китайских предприятий и частных лиц, "наносят серьезный ущерб миру и стабильности в Тайваньском проливе".

"Китай категорически недоволен подобными мерами и решительно выступает против них, - говорится в заявлении. - Правительство КНР твердо намерено защищать суверенитет, безопасность и территориальную целостность своей страны, законные права и интересы китайских предприятий и граждан. Мы настаиваем, чтобы американская сторона придерживалась принципа "одного Китая" и положений трех совместных коммюнике Китая и США, соблюдала международное право и основные нормы международных отношений, а также прекратила вооружать Тайвань и применять незаконные односторонние санкции в отношении КНР".

Военно-техническое сотрудничество Вашингтона с Тайбэем вызывает обеспокоенность Пекина. Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией, но, согласно позиции, поддерживаемой большинством стран, в том числе Россией, считается одной из китайских провинций. США разорвали дипломатические отношения с тайваньской стороной в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Соединенные Штаты продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляют острову вооружения.