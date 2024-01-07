Turkish Airlines приостановила эксплуатацию пяти Boeing 737 MAX 9 для проверки

Старший вице-президент турецкого перевозчика Яхья Устюн сообщил, что до завершения технического расследования авиакомпания приняла решение вывести эти самолеты из эксплуатации в первом же аэропорту, где они совершат посадку

СТАМБУЛ, 7 января. /ТАСС/. Национальный турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines временно приостановил эксплуатацию пяти самолетов Boeing 737 MAX 9 для проверки после инцидента с разгерметизацией авиалайнера компании Alaska Airlines в США. Об этом сообщил старший вице-президент турецкого перевозчика Яхья Устюн.

"После инцидента с лайнером авиакомпании Alaska Airlines пять самолетов Boeing 737 MAX 9 из парка Turkish Airlines были запрошены для проверки. До завершения технического расследования Turkish Airlines приняла решение вывести эти пять самолетов из эксплуатации в первом же аэропорту, где они совершат посадку", - написал Устюн на своей странице в X (ранее Twitter).

Регулирующие органы США ранее приостановили эксплуатацию 171 лайнера Boeing 737 MAX 9 для проверки безопасности после того, как в результате взрыва панели салона новый самолет авиакомпании Alaska Airlines, перевозивший пассажиров, совершил аварийную посадку.