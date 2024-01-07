В Пятигорске реализуют проекты в сфере туризма на 18 млрд рублей до 2027 года

Объем инвестиций в 2024 году составит 2,4 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 7 января. /ТАСС/. Несколько новых гостиниц и санаториев построят за 18 млрд рублей в Пятигорске до 2027 года. В результате коечная емкость увеличится более чем на 2 тыс. мест, сообщил ТАСС глава курорта Дмитрий Ворошилов.

"По окончании строительства и до 2027 года коечная емкость в Пятигорске возрастет на 2 221 место. Объем инвестиций составит свыше 18 млрд рублей, в том числе в 2024 году - 2,4 млрд рублей", - сказал Ворошилов.

По его словам, в 2024 году планируется открытие нового корпуса санатория "Пятигорский Нарзан" на 60 койко-мест. Объем инвестиций составит 140 млн рублей.

Кроме того, глава курорта отметил, что будет осуществляться реализация следующих инвестиционных проектов санаторно-курортной и туристической направленности: строительство спортивно-оздоровительного комплекса "Волшебный Миконос" на 680 койко-мест; санаторий "Горный бриллиант" - клинический многопрофильный медицинский и СПА-курорт уровня 4 звезды на 528 койко-мест; строительство курортного отеля Azimut на 525 койко-мест; строительство гостиницы по улице Леваневского на 334 койко-места, а также строительство гостиничного комплекса "Озерный" на 54 койко-места.