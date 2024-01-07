Toyota намерена возобновить производство, несмотря на нарушение цепочек поставок

Оно произошло из-за продолжающихся в центральной части Японии землетрясений

ТОКИО, 7 января. /ТАСС/. Автоконцерн Toyota Motor 8 января перезапустит производство автомобилей на территории страны, приостановленное на новогодние праздники, несмотря на определенное нарушение цепочек поставок, которое вызвано продолжающимися в центральной части страны землетрясениями. Об этом говорится в заявлении, опубликованном компанией.

Изначально в Toyota допускали, что 8 января не удастся возобновить производство на предприятиях внутри страны, поскольку землетрясения нанесли ущерб поставщикам комплектующих. Однако, проведя инвентаризацию складов, расположенных за пределами зоны стихийного бедствия, автоконцерн принял решение о возможности возобновления производства.