Китай в 2024 году планирует вложить более $11 млрд в развитие Тибета

Как сообщило агентство Xinhua, средства используют для строительства инфраструктурных объектов

ПЕКИН, 7 января. /ТАСС/. Правительство Китая планирует вложить в 2024 году порядка 80 млрд юаней (свыше $11 млрд) в развитие экономики Тибетского автономного района. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его сведениям, средства будут использованы для строительства инфраструктурных объектов - железных дорог, скоростных автомагистралей и аэропортов. В частности, власти начнут либо продолжат строительство 10 ключевых воздушных гаваней региона.

Кроме того, по данным агентства, выделенные бюджетные средства пойдут на финансирование проектов по поставкам экологически чистой энергии.