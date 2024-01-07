Под Красноярском в строительство завода по производству соков вложат 4,2 млрд рублей

Его планируют запустить в 2024 году

КРАСНОЯРСК, 7 января /ТАСС/. Объем инвестиций в строительство крупнейшего завода по производству соков в РФ в Емельяновском районе Красноярского края, который планируют запустить в 2024 году, составит 4,2 млрд рублей, сообщили ТАСС в министерстве сельского хозяйства региона.

"Строительство комбината по производству соков, детского питания и безалкогольных напитков началось в 2022 году, и плановый срок ввода в эксплуатацию третий квартал 2024 года. Объем инвестиций 4,2 млрд рублей, инвестор проекта компания - "Крастехстрой", - сообщил собеседник агентства.

По словам представителя министерства, предприятие будет выпускать 396 тыс. тонн продукции в год.

Завод будет крупнейшим в России. На нем планируют выпускать соки и нектары в ПЭТ-упаковке, тетрапаках, металлических банках и стеклянной таре. Планируется, что продукция предприятия займет 20% отечественного рынка соков и нектаров.