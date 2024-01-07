Хайнань ускорит формирование ключевой зоны порта свободной торговли в Хайкоу

Как отметила газета "Хайкоу жибао", власти города планируют активизировать внедрение экспериментальных мер по усилению открытости, расширить их охват и повысить эффективность контролирующих механизмов

ХАЙКОУ /Китай/, 7 января. /ТАСС/. Административный центр южнокитайской провинции Хайнань - город Хайкоу - в 2024 году ускорит процесс формирования ключевой зоны развития порта свободной торговли. Об этом сообщила газета "Хайкоу жибао".

По информации издания, 2024 год будет иметь для Хайнаня ключевое значение как в плане реализации задач, поставленных центральным правительством страны на 14-ю пятилетку (2021-2025), так и с учетом перехода таможенной системы острова к новой офшорной модели. В связи с этим власти Хайкоу планируют активизировать внедрение экспериментальных мер по усилению открытости, расширить их охват и в то же время повысить эффективность контролирующих механизмов.

Ожидается, что Хайкоу будет играть все более важную роль во внешней торговле Китая и проектах по привлечению иностранных инвестиций. В число мер, которые позволят стабильно наращивать товарооборот, входят постепенная отмена пошлин и ограничений, создание более благоприятных условий для экспорта и импорта путем упрощения таможенных формальностей, организации процедур по принципу "одного окна".

Город продолжит активно участвовать в проектах Всестороннего регионального экономического партнерства и привлекать еще больше транснациональных компаний. Для успешного осуществления стратегических проектов социально-экономического развития местные власти намерены привлекать квалифицированные кадры из разных регионов КНР, а также из других государств.

С целью укрепления международных контактов Хайкоу восстанавливает и создает новые авиамаршруты, включая транзитные рейсы. Благодаря этому в 2024 году появятся дополнительные возможности для развития туризма и торговли, для наращивания культурного взаимодействия Хайнаня со многими странами. Параллельно планируется улучшать условия для продвижения взаимовыгодных проектов с участием зарубежного капитала. Путем проведения масштабных выставок город продолжит укреплять партнерские связи, будет привлекать престижные иностранные бренды.

История Хайкоу насчитывает более 900 лет. Это главный культурный и экономический центр провинции, активно развивающий сотрудничество с другими странами. На город, население которого достигает 2,9 млн человек, приходится примерно треть валового регионального продукта Хайнаня. В соответствии с планом китайского правительства здесь формируется крупный кластер из штаб-квартир и представительств некоторых транснациональных компаний.