Эксперты: ОПЕК+ пока ограничатся вербальными интервенциями на рынке нефти

Заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев считает, что страны организации сейчас находятся в непростой ситуации

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ после заявленных на встрече в ноябре добровольных сокращений добычи нефти пока займут выжидательную позицию на фоне стабильных цен, полагают опрошенные ТАСС эксперты. При этом предложения о новых мерах по снижению производства будут звучать, но останутся лишь вербальными интервенциями, поскольку решения о новых сокращениях могут встретить сопротивление внутри ОПЕК+.

На встрече 30 ноября 2023 года несколько стран ОПЕК+ приняли решение о дополнительных добровольных сокращениях на первый квартал 2024 года, объем которых суммарно составит 2,2 млн баррелей в сутки.

Как считает заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев, страны ОПЕК+ сейчас находятся в непростой ситуации. По его словам, участники альянса продемонстрировали свое влияние на рынок и показали, что могут стабилизировать ситуацию, но вместе с тем близки к тому, чтобы оказаться в ловушке из 1980-х годов, сокращая добычу и освобождая место на рынке для других производителей.

"Я думаю, что предложения сократить квоты обязательно будут звучать, но вот в том, что они будут реально осуществимы, я не уверен. Оппозиция новому снижению внутри ОПЕК+ уже внушительна и будет только расти. Поэтому я думаю, что сейчас нам стоит ожидать скорее вербальных интервенций", - предполагает эксперт.

Аналитик "Финама" Николай Дудченко отметил, что новые сокращения добычи нефти со стороны ОПЕК+ могут понадобиться только в случае еще более сильного снижения цены. "Пока цена на нефть находится в стабильном состоянии, ОПЕК+, скорее всего, будет транслировать выжидательную позицию", - полагает он.

В свою очередь, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович ожидает новых шагов по ограничению добычи нефти от ОПЕК+ уже в начале 2024 года. Эксперт подчеркнул, что ноябрьские решения альянса не впечатлили рынок. "ОПЕК+ придется, на мой взгляд, уже в самом начале 2024 года собираться. Я не исключаю, что, когда президент РФ Владимир Путин совершал визит в ОАЭ и Саудовскую Аравию, возможно, там тоже предварительно зондировались параметры новой сделки. Я думаю, что скорее такая сделка будет, причем уже в начале года", - считает Митрахович.