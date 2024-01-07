В ЛНР в 2023 году произвели в четыре раза больше зерна, чем нужно региону

Министр сельского хозяйства и продовольствия Евгений Сорокин отметил, что в республике также действуют экспортные льготные пошлины

ЛУГАНСК, 7 января. /ТАСС/. Аграрии Луганской Народной Республики (ЛНР) в 2023 году произвели в четыре раза больше зерна, чем необходимо для внутреннего потребления. Об этом сообщил ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Евгений Сорокин.

"Основные экспортные позиции у нас - зерно и масличные. У нас в ЛНР большой профицит зерна. В текущем году мы произвели больше 800 тыс. тонн зерновых. Для внутреннего потребления у нас уходит порядка 200 тыс. тонн зерна. Остальное - это наш потенциал, которым мы пользуемся, это и другие регионы, и экспорт", - сказал он.

Сорокин сообщил, что в ЛНР действуют экспортные льготные пошлины - по такому механизму регион экспортировал уже около 230 тыс. тонн зерна.