Чехия в 2023 году использовала наименьшее количество газа за 29 лет

Его потребление сократилось до 7,1 млрд куб. м, сообщило агентство ČTK

ПРАГА, 7 января. /ТАСС/. Чешские потребители в 2023 году использовали наименьшее количество природного газа за последние 29 лет, с 1994 года. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

В 2023 году в годовом исчислении потребление газа в республике сократилось на 7%, до 7,1 млрд куб. м. На электростанциях страны с использованием этого вида сырья было произведено значительно меньше электричества, чем в 2022 году. Зафиксировано снижение потребления газа домохозяйствами и предприятиями.

Чехия не испытывает недостаток в газе. Газохранилища республики заполнены. В связи с этим в прошлом году республика импортировала меньше этого энергосырья, чем в 2022 году. Транзит газа через чешскую территорию, согласно агентству, за последние два года уменьшился в шесть раз.

Чехия получает сейчас наибольшее количество газа из Норвегии и через морские СПГ-терминалы в Нидерландах, Бельгии и Германии. С октября в республику поступает российский газ, закупленный на словацком и австрийских рынках. Его доля в общем объеме потребления составила в прошлом году, как отметило агентство, примерно 7%.