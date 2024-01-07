В Турции сообщили о планах завершить прокладку Зангезурского коридора в 2028 году

Он обеспечит прямое сухопутное сообщение республики со странами тюркского мира

СТАМБУЛ, 7 января. /ТАСС/. Завершить прокладку Зангезурского транспортного коридора, который обеспечит прямое сухопутное сообщение Турции со странами тюркского мира, планируется в 2028 году. Об этом сообщил глава турецкого Минтранса Абдюлькадир Уралоглу.

"Азербайджанская часть маршрута почти проложена. Строительство турецкого участка протяженностью 224 км планируется завершить в 2028 году", - сказал министр газете Yeni Şafak.

Уралоглу напомнил, что 43-километровый участок Зангезурского коридора проходит через территорию Армении. "Там также проводят работы по планированию и проведению тендеров в рамках проекта. Иран тоже проявляет интерес к Зангезурскому коридору. Мы продолжаем переговоры с иранской стороной, говорим, что готовы помочь присоединиться к проекту", - сказал турецкий министр.

Азербайджан неоднократно заявлял о желании создать Зангезурский коридор, который прошел бы по территории Сюникской области Армении и соединил Нахичевань с основной частью страны. Там планируется построить автомобильную и железную дороги. 6 октября 2023 года Азербайджан и Иран подписали меморандум о намерениях по строительству железной дороги, которая соединит основную часть страны с Нахичеванью через территорию исламской республики.