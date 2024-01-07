Франция намерена снизить зависимость от невозобновляемых источников энергии до 40%

Как отметила министр энергетического перехода республики Аньес Панье-Рюнаше, в стране планируют развивать атомную энергетику

ПАРИЖ, 7 января. /ТАСС/. Франция намерена в ближайшее десятилетие снизить зависимость от невозобновляемых источников энергии с 60% до 40%. Об этом заявила министр энергетического перехода республики Аньес Панье-Рюнаше.

"Нужно уменьшать зависимость Франции от ископаемого топлива, которое используется для производства 60% потребляемой нами электроэнергии, - сказала Панье-Рюнаше в интервью изданию La Tribune Dimanche. - Я хочу добиться снижения этого показателя до 40% к 2035 году".

По ее словам, власти намерены развивать в стране атомную энергетику. Кроме объявленного ранее строительства шести атомных реакторов, министр рассказала о планах по созданию еще восьми после 2026 года. Панье-Рюнаше отметила, что в ходе консультаций с парламентом может быть принято решение о строительстве еще большего числа реакторов.

Летом 2023 года газета Les Echos сообщала, что республика намерена потратить около €52 млрд на развитие атомной энергетики.

Франция располагает 56 атомными реакторами. Из них работают около 40 реакторов, а остальные остановлены для ремонта или техобслуживания.