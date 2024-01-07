На Ставрополье инвесторы планируют вложить 1 млрд рублей в создание глэмпингов

В пул профильных инвесторов вошли 18 компаний

СТАВРОПОЛЬ, 7 января. /ТАСС/. Инвесторы готовы вложить 1 млрд рублей в строительство глэмпингов в Ставропольском крае. В пул профильных инвесторов вошли 18 компаний, сообщил ТАСС глава краевого Минэкономразвития Денис Полюбин.

"Сформирован пул из 18 инвесторов, готовых начать реализацию проектов при поддержке в виде предоставления земельных участков без торгов и субсидирования затрат. Тем самым реализация проектов позволит не только повысить туристическую привлекательность, но и принести в копилку края порядка 1 млрд рублей, создать более 100 рабочих мест", - сказал он.

В министерстве пояснили, что совместно с администрациями округов на Ставрополье идет подбор земельных участков для реализации проектов. Прорабатываются новые формы поддержки строительства глэмпингов в регионе.

Ранее Денис Полюбин сообщал журналистам, что объем вложений в туристическую отрасль на Ставрополье за пять лет вырос в три раза и достиг 90 млрд рублей в 2023 году.