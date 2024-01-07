На одном из крупнейших нефтяных месторождений Ливии объявили форс-мажор из-за протестов

В Национальной нефтяной корпорации подчеркнули, что поставки сырой нефти в порт Эз-Завия полностью прекратились

КАИР, 7 января. /ТАСС/. Ливийская Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) объявила форс-мажор на крупнейшем месторождении Эш-Шарара из-за полной остановки нефтедобычи в результате действий протестующих.

"Национальная нефтяная корпорация объявляет о форс-мажорных обстоятельствах на месторождении Эш-Шарара начиная с 7 января 2024 года в результате его блокировки со стороны протестующих", - говорится в заявлении корпорации, опубликованном в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В NOC подчеркнули, что поставки сырой нефти в порт Эз-Завия полностью прекратились. В настоящий момент корпорация ведет переговоры о возобновлении нефтедобычи.

3 января агентство Reuters сообщило со ссылкой на два источника, что протестная активность представителей местных племен привела к полной остановке добычи на месторождении Эш-Шарара. Жители региона Феццан на юго-западе страны объявили о начале протестных выступлений 2 января. Свои действия они объясняют несогласием с текущим положением дел в стране и их регионе. Местные жители регулярно жалуются на перебои в поставках бензина и газа, недостаточно развитую инфраструктуру, а также на заметный рост числа контрабандных операций. В случае, если их требования по улучшению качества жизни в регионе не будут выполнены, протестующие угрожают заблокировать еще одно крупное нефтяное месторождение - Эль-Филь.

В июле прошлого года Эш-Шарара и Эль-Филь вынуждены были приостановить свою работу из-за протестов представителей местных племен, которые были недовольны задержанием экс-министра финансов Фараджа Буматари. Ответственность за его взятие под стражу возложили на Правительство национального единства во главе с Абдель Хамидом Дбейбой. Помимо блокировки месторождений, протестующие угрожали перекрыть водопровод, по которому пресная вода поступает в Триполи, если экс-чиновник не будет выпущен на свободу. Вскоре Бутамари был освобожден из-под стражи. По данным СМИ, это произошло после личного вмешательства генерального прокурора Ливии.

Месторождение Эш-Шарара расположено на юго-западе Ливии и является одним из крупнейших в стране: объемы его подтвержденных запасов составляют по меньшей мере 3 млрд баррелей, а в день на нем добывают около 300 тыс.