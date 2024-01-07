В X5 Group объяснили задержку поставок мяса птицы снегопадами и морозами

Ретейлер отметил, что восстановление графика поставок ожидается в ближайшие дни

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Компания X5 Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") объясняет задержки поставок охлажденной птицы в некоторых российских регионах в том числе сильными снегопадами и морозами, при этом ретейлер ожидает, что в ближайшие дни график поставок восстановится, сообщили ТАСС в пресс-службе X5.

"В первые дни января в некоторых российских регионах по разным причинам, в том числе из-за сильнейших снегопадов или морозов, наблюдаются задержки поставок продуктов, в частности охлажденной птицы", - отметили в ретейлере.

В X5 подчеркнули, что предпринимают все возможное, чтобы довезти недостающий товар до магазинов как можно быстрее и обеспечить покупателей всем необходимым. "Ожидаем, что в ближайшие дни график поставок восстановится и ситуация нормализуется", - добавили в пресс-службе.

Ранее СМИ в нескольких субъектах РФ сообщили об отсутствии куриного мяса в магазинах в этих регионах.