На Ставрополье экспорт сельхозпродукции вырос на 86% за год

Большую часть составили зерновые

ПЯТИГОРСК, 7 января. /ТАСС/. Ставропольские компании экспортировали в 2023 году 1,4 млн тонн продукции агропромышленного комплекса (АПК), что на 86% больше показателя 2022 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"Объем экспорта ставропольской сельхозпродукции вырос на 86%. Наши аграрии за ушедший год продали за рубеж 1,4 млн тонн продукции. Наращивать объемы поставок помогает краю нацпроект "Экспорт продукции АПК", - написал Владимиров.

По его информации, большую часть экспорта составляют зерновые: пшеница и пшенично-ржаная смесь, кукуруза и ячмень. "Зарубежными покупателями ценится мука из ставропольской пшеницы, которую добавляют в хлебобулочные изделия в качестве улучшителя теста. Также край экспортирует овес, рожь, сорго, гречиху, просо. Спросом зарубежных покупателей пользуются растительное масло, мука, мясо, молочка, шерсть, комбикорма", - отметил губернатор.

Он подчеркнул, Ставропольский край - один из лидеров по уровню развития экспортного потенциала АПК. "Ежегодно экспорт нашей сельхозпродукции растет, и как показало время, недобросовестная конкуренция со стороны отдельных стран через ограничительные санкции этому не помеха", - добавил Владимиров.