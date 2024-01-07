Bloomberg: Саудовская Аравия снизит цены на нефть для всех регионов

По данным агентства, компания Saudi Aramco снизит стоимость на $1,5-2 за баррель

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Саудовская Аравия снизит цены на нефть для покупателей во всех регионах. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, компания Saudi Aramco снизит стоимость на $1,5-2 за баррель. Как отмечает агентство, потребление нефти обычно снижается в феврале и марте, и этот период нефтеперерабатывающие заводы используют для закрытия некоторых предприятий на техобслуживание.

Bloomberg также указал, что мировые цены на нефть снизились в 2023 году впервые с 2020 года. Рынок цен пока игнорирует конфликт в секторе Газа и атаки хуситов на суда в Красном море.