В США согласовали бюджет правительства на 2024 год в размере $1,6 трлн

Агентство Reuters со ссылкой на спикера Палаты представителей Конгресса Майка Джонсона сообщает, что из них $886 млрд будут направлены на расходы в оборонной сфере

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе достигли соглашения по вопросу финансирования работы федерального правительства в 2024 году. Об этом говорится в письменном заявлении президента США Джо Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Двухпартийный проект финансирования, который согласовали лидеры в Конгрессе, приближает нас к тому, чтобы предотвратить ненужную приостановку работы правительства и защитить важные национальные приоритеты", - отметил Байден. По его словам, предусмотренный проектом финансирования бюджет отвечает требованиям Белого дома.

Как отмечает агентство Reuters со ссылкой на спикера Палаты представителей Конгресса Майка Джонсона (республиканец, от штата Луизиана), общий бюджет правительства США на 2024 год составит $1,6 трлн. Из них $886 млрд будут направлены на расходы в оборонной сфере, $704 млрд - на прочие расходы.

В ноябре 2023 года Байден подписал одобренный обеими палатами Конгресса законопроект о временном финансировании работы федерального правительства. Ожидалось, что в случае, если бы властям США не удалось достичь новых договоренностей с республиканцами, выделение средств на работу правительства могло быть частично приостановлено после 19 января 2024 года. Это привело бы к приостановке работы нескольких правительственных программ и ведомств, занимающихся в том числе вопросами сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья.

"Теперь республиканцам в Конгрессе нужно сделать свою работу, перестать угрожать приостановкой работы правительства и выполнить базовые обязательства по финансированию ключевых приоритетов страны во внутренней политике и в сфере безопасности, в том числе [одобрить] мой запрос на дополнительное финансирование", - заявил Байден. Вашингтонская администрация направила в октябре прошлого года в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля на южной границе США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.