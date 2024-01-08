В Новосибирске рассказали, как изменится пассажиропоток после запуска новой станции метро

Согласно проектным расчетам, рост числа пассажиров может составить до 6%

НОВОСИБИРСК, 8 января. /ТАСС/. Запуск в 2024 году станции метро "Спортивная" в Новосибирске позволит увеличить средний ежегодный пассажиропоток на 4,9 млн человек - до 86,9 млн человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

"В среднем за последние 10 лет метрополитеном города Новосибирска осуществлялась перевозка 82 млн пассажиров в год. После ввода в эксплуатацию станции метро "Спортивная" рост пассажиропотока, согласно проектным расчетам, может составить до 6%", - рассказали в пресс-службе.

В мэрии отметили, что ввод в эксплуатацию станции "Спортивная" позволит повысить транспортную доступность многофункциональной ледовой арены "Сибирь - Арена" и прилегающего парка "Арена", а также микрорайона и жилого комплекса. Кроме того, запуск станции метро позволит сформировать транспортно-пересадочный узел "Спортивная" с возможностью осуществления пересадки на маршруты автобуса и троллейбуса.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что запуск станции, ввод которой неоднократно переносился из-за удорожания стройматериалов, санкций и изменений в проекте, можно ожидать в первом квартале 2024 года.

Новосибирский метрополитен был открыт в 1985 году, в его составе действуют две линии (Ленинская и Дзержинская) из 13 станций. Последняя из них - "Золотая Нива" - была введена в эксплуатацию в феврале 2011 года.