ГК "Недра" инвестирует 400 млн рублей в развитие добычи горных пород в ДНР

На 2024 год поставили задачу обеспечить объем добычи не менее 3 млн тонн

ДОНЕЦК, 8 января. /ТАСС/. Госкорпорация (ГК) "Недра" в Донецкой Народной Республике (ДНР) инвестирует 400 млн рублей в восстановление оборудования и обновление техники в 2024 году, чтобы нарастить объем добычи инертных материалов, в частности, востребованного в строительстве щебня. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства региона Владимир Ежиков.

"Правительством ДНР поставлена задача на 2024 год обеспечить объем добычи не менее 3 млн тонн. Задача выполнимая, поскольку ряд карьеров в 2023 году обновили оборудование, восстановили производственные линии, которые были разобраны и распроданы украинским предыдущим собственником. Закуплено оборудование, позволяющее сократить на некоторых производственных участках время цикла по отгрузке готовой продукции на треть. В 2024 году обновление техники и восстановление линий продолжится, объем инвестиций госкорпорации составит около 400 млн рублей", - сказал Ежиков.

Ранее Ежиков сообщал ТАСС, что ГК "Недра" увеличила в 2023 году добычу гранитного щебня почти в 3 раза - с 700 тыс. тонн до 2 млн - и планирует в 2024 году нарастить объем добычи до 3 млн тонн. Добытый гранитный щебень идет на масштабные строительные работы по восстановлению республики после боевых действий, позволяет закрыть собственные нужды.

Госкорпорация была создана по решению главы ДНР в 2020 году. Целью работы корпорации является обеспечение экономической безопасности региона, в том числе минерально-сырьевой независимости. Является крупнейшим в ДНР добытчиком и производителем гранитов и инертных материалов - песка и щебня.